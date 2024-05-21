التشكيل - ريان وياو أنور يقودان هجوم سيراميكا والبنك الأهلي

الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

ياو أنور - البنك الأهلي - المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري.

ويقود أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي.

وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:

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المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

الوسط: محمد عادل - صديق أوجولا - أحمد قندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

الهجوم: احمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني - إبراهيم محمد - أحمد القرموطي – جون إيبوكا - صامويل أمادي - مروان عثمان.

وبينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أمير مدحت – محمود الجزار – محمد بسيوني – عاصم صلاح

الوسط: سعيدو سيمبوري – سيرجي أكا – أحمد مدبولي

الهجوم: عبد العزيز السيد – أسامة فيصل – ياو أنور

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد صبحي – محمود قاعود – عماد فتحي – كريم بامبو – أحمد ربيع – محمود سيد – محمد عبد الغني – إبراهيم حسن – جريندو

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 21 مباراة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة من 23 مباراة.

سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي الدوري المصري
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