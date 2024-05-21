التشكيل - ريان وياو أنور يقودان هجوم سيراميكا والبنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري.

ويقود أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي.

وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

الوسط: محمد عادل - صديق أوجولا - أحمد قندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

الهجوم: احمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني - إبراهيم محمد - أحمد القرموطي – جون إيبوكا - صامويل أمادي - مروان عثمان.

وبينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أمير مدحت – محمود الجزار – محمد بسيوني – عاصم صلاح

الوسط: سعيدو سيمبوري – سيرجي أكا – أحمد مدبولي

الهجوم: عبد العزيز السيد – أسامة فيصل – ياو أنور

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد صبحي – محمود قاعود – عماد فتحي – كريم بامبو – أحمد ربيع – محمود سيد – محمد عبد الغني – إبراهيم حسن – جريندو

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 21 مباراة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة من 23 مباراة.