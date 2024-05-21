التشكيل - ريان وياو أنور يقودان هجوم سيراميكا والبنك الأهلي
الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 17:52
كتب : FilGoal
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري.
ويقود أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي.
وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:
المرمى: محمد بسام
الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي
الوسط: محمد عادل - صديق أوجولا - أحمد قندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج
الهجوم: احمد ياسر ريان
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني - إبراهيم محمد - أحمد القرموطي – جون إيبوكا - صامويل أمادي - مروان عثمان.
وبينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:
المرمى: حسن شاهين
الدفاع: أمير مدحت – محمود الجزار – محمد بسيوني – عاصم صلاح
الوسط: سعيدو سيمبوري – سيرجي أكا – أحمد مدبولي
الهجوم: عبد العزيز السيد – أسامة فيصل – ياو أنور
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
أحمد صبحي – محمود قاعود – عماد فتحي – كريم بامبو – أحمد ربيع – محمود سيد – محمد عبد الغني – إبراهيم حسن – جريندو
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 21 مباراة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة من 23 مباراة.