انتهت الدوري المصري - بلدية المحلة (1)-(0) الداخلية.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 15:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بلدية المحلة ضد الداخلية في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق96 هدف غير محتسب بداعي التسلل
نهاية الشوط الأول
ق33. جوووووول أول لبلدية المحلة عن طريق حسام أشرف من ركلة جزاء.
ق30. ركلة جزاااء لبلدية المحلة.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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