سكاي: اجتماع حاسم لمستقبل تشافي مع برشلونة.. ومرشحان لخلافته

سيعقد نادي برشلونة اجتماعا حاسما مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق من أجل تحديد مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل.

وكان تشافي قد أعلن رحيله من برشلونة من قبل أن يتراجع عن قراره، ولكن بعد حديثه عن الوضع المالي للنادي، انتشرت تقارير تفيد قرب رحيله.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة برشلونة ستجتمع مع تشافي في أقرب وقت لمناقشة استمراره من عدمه.

وأفادت الشبكة أن إدارة النادي تضع مرشحان في حالة الاتفاق مع تشافي على الرحيل، وهما هانسي فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ، ورافاييل ماركيز مدرب الفريق الثاني لبرشلونة.

وكشف راديو RAC1 من قبل أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يشعر بخيبة أمل كبيرة وغاضب من تشافي لسببين على وجه الخصوص.

والسبب الأول حسب الراديو هو تصريحات تشافي قبل مباراة الفريق ضد ألميريا، ويرى لابورتا أن كلمات تشافي اختلفت كثيرا عما قاله لمجلس الإدارة في اجتماع قبل الإعلان عن بقاءه في منصبه.

ويأتي السبب الآخر هو أن لابورتا غير سعيد بتشافي لأن النادي بذل مجهودا كبيرا من أجل دعم صفوف الفريق بلاعبين والمدرب لم يستفد من ذلك.

وشدد تشافي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ديكو -المدير الرياضي- ولابورتا يشعران بالإيجابية ولكن الوضع الاقتصادي سيحدد خطط النادي ويجب أن تفهم الجماهير أن الوضع صعب جدا ومختلف عما كان الأمر منذ 25 عاما ويجب أن نتأقلم مع ذلك وهذا لا يعني أننا لن ننافس".

أما عقب المباراة فأوضح تشافي تصريحاته وقال: "لقد قلت ما أعتقده، الوضع الاقتصادي ليس الأفضل، لكننا سنظل نطمح إلى الحد الأقصى، أتطلع للموسم المقبل للفوز بالألقاب".

وأنهى حديثه "سافر معنا نائب الرئيس إلى ألميريا، لقد قلت فقط ما هو حقيقي، أننا سنقاتل من أجل جميع الألقاب بطموح، لكن الوضع ليس سهلا، هذا لا يغير واقعنا".

وأفادت صحيفة ماركا أن النادي الكتالوني سيتكلف 15 مليون يورو في حال إقالة المدير الفني الإسباني، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو لطاقمه الفني.