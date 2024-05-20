انتهت في الدوري المصري - المقاولون العرب (1)-(1) فاركو

الإثنين، 20 مايو 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

المقاولون - فاركو - أمير عابد

تغطية مباشرة لمباراة الجولة 24 من الدوري المصري بين المقاولون وفاركو.

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ق 86 جووول عمر ناصر يسجل التعادل من ركلة الجزاء

ق 84 سيف تيري يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من أحمد علاء

ق 43 إبعاد على خط مرمى المقاولون

ق 41 جوووول لا يصدق!!! أمير عابد يسدد الركلة فيتصدى لها حسن شاهين ولكن الكرة تدور وتسكن الشباك

ق 39 ركلة جزاء للمقاولون

ق 37 الحكم يراجع تقنية الفيديو

بداية المباراة

فاركو الدوري المصري المقاولون
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