انتهت في الدوري المصري - المقاولون العرب (1)-(1) فاركو
الإثنين، 20 مايو 2024 - 18:58
كتب : FilGoal
تغطية مباشرة لمباراة الجولة 24 من الدوري المصري بين المقاولون وفاركو.
------
ق 86 جووول عمر ناصر يسجل التعادل من ركلة الجزاء
ق 84 سيف تيري يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من أحمد علاء
ق 43 إبعاد على خط مرمى المقاولون
ق 41 جوووول لا يصدق!!! أمير عابد يسدد الركلة فيتصدى لها حسن شاهين ولكن الكرة تدور وتسكن الشباك
ق 39 ركلة جزاء للمقاولون
ق 37 الحكم يراجع تقنية الفيديو
بداية المباراة
نرشح لكم
طبيب الزمالك: إصابة حمدي مقلقة.. وهذا موقف شيكابالا وشحاتة ياسر حمد: ارتديت قميص الزمالك طوال الليل احتفالا بالكونفدرالية.. ووسام أبو علي لاعب رائع محمد أشرف: هذه أصعب مباراة في الكونفدرالية.. وجمهور الزمالك يظهر في الأوقات الصعبة لبيب: منذ اختراع الكرة لا يوجد ناد واجه مشاكل الزمالك.. ولا تتحدثوا عن زيزو وشيكابالا مصدر من الأهلي لـ في الجول: مؤشرات إيجابية بشأن معلول.. ولن نتخلى عنه نهائي دوري أبطال إفريقيا - الخطيب على رأس وفد الأهلي لاستقبال الترجي أغرب هدف في الدوري.. فاركو يتعادل مع المقاولون في موقعة ركلات الجزاء 180 دقيقة سلبية.. التعادل يحسم مواجهة زد ضد الاتحاد للمرة الثانية