مباشر الدوري - المصري (0)-(0) إنبي.. الشوط الثاني

الإثنين، 20 مايو 2024 - 16:00

كتب : FilGoal

المصري ضد الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري إنبي في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري، والمقررة على ستاد برج العرب.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل إنبي المركز السابه برصيد 32 نقطة من نفس العدد من المباريات.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة من هنا

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ق 51.. تمريرة رائعة بين رفيق كابو ومحمد حمدي، قبل أن يسدد الأخير قوية تصدى لها حارس المصري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 45+2.. ركلة حرة للمصري بالقرب من منطقة جزاء إنبي نفذها ميدو جابر بتسديدة قوية مرت أعلى العارضية بقليل.

ق 34.. بطاقة صفراء من نصيب سيف الخشاب لاعب إنبي بعد تدخل قوي على سمير فكري.

ق 33.. تسديدة من ميدو جابر لاعب المصري من على حدود منطقة الجزاء ردت من دفاعات إنبي.

ق 16.. سقط قناوي للمرة الثالثة، متأثرًا بإصابته ليخرج ويحل بدلا منه أحمد شرف في أول تبديل للمصري.

ق 9.. تدخل قوي من محمد ناصر تجاه غيلاس قناوي لاعب المصري، ليسقط ويتلقى العلاج

انطلاق المباراة

المصري إنبي الدوري
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