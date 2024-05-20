صبحي: تركيزنا انصب على عدم استقبال الأهداف.. وشاهدنا صور الجماهير بالمدرجات قبل المباراة

الإثنين، 20 مايو 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

محمد صبحي

شدد محمد صبحي حارس الزمالك على أن نتيجة مباراة الذهاب ضد نهضة بركان كانت جيدة وساعدت في تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتوج الزمالك بالكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان في إياب المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

وقال صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر جماهير الزمالك العظيمة واحد واحد، حتى من لم يتواجد في الملعب وأنتم من تقدمون لنا الدعم والسبب الأول في البطولات".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الإثنين 20 مايو - المصري ضد إنبي والدوري الإيطالي زيزو: الجماهير تدعمنا بلا ألقاب.. ولذلك كنت أشعر بالقلق نبيل عماد: شكرت لاعب بركان لأنه أنقذني.. وهذا ما حفزنا في المغرب حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري

وتابع "اللاعبون بذلوا مجهود كبير وشاهدنا قبل المباراة صورا للمشجعين الذين حضروا للملعب من الساعة الواحدة ظهرا ولم يأكلوا ويشربوا طوال اليوم".

وأضاف "منذ مباراة الذهاب اتفقنا على أن النتيجة جيدة لأننا سنلعب الإياب أمام جماهيرنا في وملعبنا وكان التركيز الأكبر على عدم اتسقبال الأهداف لكي لا تكون المباراة أصعب واليوم بعد مشاهدة الجماهير التي حضرت كان من الطبيعي أن يقدم كل لاعب مليون% من مستواه".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نهضة بركان على ملعبه بهدف دون مقابل.

محمد صبحي الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير زيزو: الجماهير تدعمنا بلا ألقاب.. ولذلك كنت أشعر بالقلق نبيل عماد: شكرت لاعب بركان لأنه أنقذني.. وهذا ما حفزنا في المغرب حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة حمدي المدرب الـ 29 والأجنبي الثامن.. جوزيه جوميز ينضم لقائمة المتوجين مع الزمالك مؤتمر جوميز: فزنا لأننا كنا أقوياء ذهنيا.. والأهلي أم الترجي؟ أفضل الفوز بالسوبر الإفريقي ناصر منسي: أهنئ أعظم جمهور في إفريقيا
أخر الأخبار
كرة يد - كأسان وتأهل للدوري الألماني.. 3 إنجازات مصرية في أوروبا 2 دقيقة | رياضات أخرى
عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
صبحي: تركيزنا انصب على عدم استقبال الأهداف.. وشاهدنا صور الجماهير بالمدرجات قبل المباراة 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الإثنين 20 مايو - المصري ضد إنبي والدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو: الجماهير تدعمنا بلا ألقاب.. ولذلك كنت أشعر بالقلق 10 ساعة | الكرة المصرية
نبيل عماد: شكرت لاعب بركان لأنه أنقذني.. وهذا ما حفزنا في المغرب 10 ساعة | الكرة الإفريقية
حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري 11 ساعة | الكرة الإفريقية
طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة حمدي 11 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى