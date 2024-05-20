صبحي: تركيزنا انصب على عدم استقبال الأهداف.. وشاهدنا صور الجماهير بالمدرجات قبل المباراة

شدد محمد صبحي حارس الزمالك على أن نتيجة مباراة الذهاب ضد نهضة بركان كانت جيدة وساعدت في تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

محمد صبحي النادي : الزمالك الزمالك

وتوج الزمالك بالكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان في إياب المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

وقال صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر جماهير الزمالك العظيمة واحد واحد، حتى من لم يتواجد في الملعب وأنتم من تقدمون لنا الدعم والسبب الأول في البطولات".

وتابع "اللاعبون بذلوا مجهود كبير وشاهدنا قبل المباراة صورا للمشجعين الذين حضروا للملعب من الساعة الواحدة ظهرا ولم يأكلوا ويشربوا طوال اليوم".

وأضاف "منذ مباراة الذهاب اتفقنا على أن النتيجة جيدة لأننا سنلعب الإياب أمام جماهيرنا في وملعبنا وكان التركيز الأكبر على عدم اتسقبال الأهداف لكي لا تكون المباراة أصعب واليوم بعد مشاهدة الجماهير التي حضرت كان من الطبيعي أن يقدم كل لاعب مليون% من مستواه".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نهضة بركان على ملعبه بهدف دون مقابل.