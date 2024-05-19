مباشر حسم البريميرليج - سيتي (2)-(1) وست هام.. أرسنال (1)-(1) إيفرتون

الأحد، 19 مايو 2024 - 17:41

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي.

ويتنافس مانشستر سيتي مع أرسنال على التتويج بلقب الدوري، ويلعب سيتي ضد وست هام يونايتد.

بينما يستضيف أرسنال منافسه إيفرتون.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري برصيد 88 نقطة، ويأتي أرسنال في المركز الثاني برصيد 86 نقطة.

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الترتيب حسب النتائج الحالية

1- مانشستر سيتي 91 نقطة

2- أرسنال 87 نقطة

تابع تفاصيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2-1

ق 43: جوووووووووول قدوس يسجل الأول لوست هام بضربة مقصية رائعة

ق 24: هالاند يهدر الثالث

ق 18: جووووول فودين والثاني

ق 15: دوكو يهدر الثاني وأريولا يتصدى له

ق 2: جووووووووووول فودين والأول

انطلاق المباراة

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 43: جوووووول تومايسو والتعادل

ق 40: جووووووول إدريسا جايا والأول لإيفرتون

ق 32: فرصة خطيرة من كالفريت لوين

ق 16: بيكفورد يتصدى أمام مارتينيلي

ق 12: تسديدة من رايس يمسك بها بيكفورد

انطلاق المباراة

تابع تفاصيل مباراة أرسنال ضد إيفرتون من هنا

مانشستر سيتي أرسنال الدوري الإنجليزي إيفرتون وست هام
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