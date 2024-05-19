مباشر حسم البريميرليج - سيتي (2)-(1) وست هام.. أرسنال (1)-(1) إيفرتون

مباشر وداع كلوب - ليفربول (2)-(0) ولفرهامبتون.. جوووول ثاااني

تشكيل أرسنال – من أجل الأمل الأخير.. هافيرتز يقود الهجوم ضد إيفرتون وغياب ساكا والنني

تشكيل التتويج – هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي ضد وست هام

تشكيل كلوب الأخير – صلاح أساسي ونونيز بديل ضد ولفرهامبتون

رغم عدم تتويجه بعد.. كلوب: أي مدرب غير جوارديولا لن يتوج بـ 4 دوريات متتالية

مدير بايرن: هذه حقيقة التفاوض مع دي زيربي

جوارديولا يكشف خطته بشأن مستقبله مع سيتي

رقم لم يكسر منذ 96 عاما ينتظر كلوب حال الفوز على ولفرهامبتون