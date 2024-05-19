مباشر وداع كلوب - ليفربول (2)-(0) ولفرهامبتون.. جوووول ثاااني
الأحد، 19 مايو 2024 - 17:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، وليلة وداع يورجن كلوب مع الفريق.
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ق. 40 جووووول ثاني. ركنية قابلها صلاح بتصويبة ولمسها كوانساه على خط المرمى ليكملها.
ق. 39 أوووه تصويبة من إندو يبعدها خوسيه سا إلى ركنية بصعوبة.
ق. 34 جووووول أووووول لليفربول عن طريق ماك أليستر برأسية بعد عرضية إيليوت.
ق. 28 طرد نيلسون سيميدو بسبب تدخل قوي على لويس دياز.
ق 17: هوانج هي تشان ينفرد من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء ليفربول وسدد كرة مرت بجوار القائم
ق13: لويس دياز يسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس بسهولة
بداية المباراة
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