انتهت نهائي أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة
السبت، 18 مايو 2024 - 21:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام على ملعب رادس.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 88: تسديدة من الشحات يمسك بها الحارس
ق 81: خروج إمام عاشور وبيرسي تاو ونزول أفشة ورضا سليم
ق 80: فرصة خطيرة تضيع من أمام بيرسي تاو
ق 69: تبديل مزدوج للترجي
ق 67: مرتدة خطيرة من الأهلي
ق 64: ضغط أحمر ومحاولة من وسام ثم من هاني
ق 62: فرصة خطيرة من إمام عاشور بتسديدة من بعيد
ق 60: فرصة خطيرة من أهولو وتسديدة ولكن تسلل
ق 55: انطلاقة من الشحات وتسديدة خطيرة تصطدم في الدفاع
ق 53: فرصة خطيرة من الترجي بعد ركلة حرة مباشرة نفذها يان ساس
ق 47: ضغط من الاهلي ومحاولة خطيرة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 41: غيلان شعلالي يسدد المخالفة جوار المرمى
ق 37: إنذار لمحمد هاني
ق 33: إنذار لكريم فؤاد
ق 25: تسديدة من الشحات تمر جوار القائم
ق 16: إنذار لـ أوهلو لاعب الترجي بعد تدخل مع إمام
ق 7: خروج علي معلول للإصابة
ق 5: عرضية من حسام تقا ورأسية من رودريجو تمر جوار القائم
انطلاق المباراة