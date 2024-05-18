انتهت نهائي أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة

السبت، 18 مايو 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - أكرم توفيق - أهولو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام على ملعب رادس.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 88: تسديدة من الشحات يمسك بها الحارس

ق 81: خروج إمام عاشور وبيرسي تاو ونزول أفشة ورضا سليم

ق 80: فرصة خطيرة تضيع من أمام بيرسي تاو

ق 69: تبديل مزدوج للترجي

ق 67: مرتدة خطيرة من الأهلي

ق 64: ضغط أحمر ومحاولة من وسام ثم من هاني

ق 62: فرصة خطيرة من إمام عاشور بتسديدة من بعيد

ق 60: فرصة خطيرة من أهولو وتسديدة ولكن تسلل

ق 55: انطلاقة من الشحات وتسديدة خطيرة تصطدم في الدفاع

ق 53: فرصة خطيرة من الترجي بعد ركلة حرة مباشرة نفذها يان ساس

ق 47: ضغط من الاهلي ومحاولة خطيرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 41: غيلان شعلالي يسدد المخالفة جوار المرمى

ق 37: إنذار لمحمد هاني

ق 33: إنذار لكريم فؤاد

ق 25: تسديدة من الشحات تمر جوار القائم

ق 16: إنذار لـ أوهلو لاعب الترجي بعد تدخل مع إمام

ق 7: خروج علي معلول للإصابة

ق 5: عرضية من حسام تقا ورأسية من رودريجو تمر جوار القائم

انطلاق المباراة

الأهلي الترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا
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