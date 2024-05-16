مصطفى شلبي يعلن جاهزيته أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

أعلن مصطفى شلبي لاعب الزمالك جاهزيته للمشاركة في إياب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الإياب يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.

وغاب شلبي عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد البنك الأهلي في الجولة 21 من الدوري المصري.

وكتب اللاعب على حسابه في إنستجرام: "الحمد لله" وأشار لجاهزيته بنسبة 100%.

وتعرض شلبي للإصابة في العضلة الضامة وكشف حينها محمد أسامة طبيب الفريق غيابه عن لقاء الذهاب واحتمالية عودته قبل لقاء الإياب.

وشارك شلبي أمس الأربعاء في جزء من مران الزمالك استعدادا للنهائي القاري.

اللاعب البالغ 29 عاما شارك الموسم الجاري في 15 مباراة سجل 2 وصنع 3.

وفي الكونفدرالية سجل هدفا وصنع آخر في 7 مباريات.

وخسر الزمالك ذهابا بنتيجة 2-1 ويحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل حصد لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.