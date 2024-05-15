مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(0) تشيلسي ويونايتد (0)-(0) نيوكاسل.. إلغاء ركلة الجزاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي برايتون ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد ضد نيوكاسل المؤجلتين من الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

ويتنافس نيوكاسل وتشيلسي ومانشستر يونايتد على المقاعد الأوروبية (السادس والسابع).

وحسمت فرق مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول وأستون فيلا التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأهل صاحب المركز الخامس للدوري الأوروبي والسادس إلى دوري المؤتمر الأوروبي بترتيب الدوري الإنجليزي، وفي حال توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد على حساب مانشستر يونايتد سيتأهل صاحب المركزين الخامس والسادس للدوري الأوروبي، والسابع لدوري المؤتمر الموسم المقبل.

ويأمل تشيلسي ونيوكاسل في خطف بطاقة التأهل الحالية للدوري الأوروبي في ظل المنافسة مع توتنام صاحب المركز الخامس.

ويمتلك مانشستر يونايتد حظوظه ضئيلة في التأهل القاري من الدوري الإنجليزي، وبإمكانه التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل من بوابة الفوز بنهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي بنهاية الموسم.

ويأتي الترتيب كالتالي

5 توتنام: 63 نقطة من 37 مباراة

6 نيوكاسل: 57 نقطة من 36 مباراة

7 تشيلسي: 57 نقطة من 36 مباراة

8 مانشستر يونايتد: 54 نقطة من 36 مباراة

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برايتون × تشيلسي

ق 18: إلغاء ركلة الجزاء

ق 16: ركلة جزاء يتحصل عليها مارك كوكوريا

ق 10: تسديدة إدنجرا من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن لتشيلسي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

بداية اللقاء في التاسعة إلا الربع مساءً.

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مانسشتر يونايتد × نيوكاسل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

بداية اللقاء في العاشرة مساءً.