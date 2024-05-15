مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(0) تشيلسي ويونايتد (0)-(0) نيوكاسل.. إلغاء ركلة الجزاء

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 21:45

كتب : FilGoal

بالمر لاعب تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي برايتون ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد ضد نيوكاسل المؤجلتين من الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

ويتنافس نيوكاسل وتشيلسي ومانشستر يونايتد على المقاعد الأوروبية (السادس والسابع).

وحسمت فرق مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول وأستون فيلا التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر يونايتد - عودة الغائبين.. وبرونو أساسي في الوسط ضد نيوكاسل تشكيل تشيلسي - جاكسون وبالمر أساسيان.. وعودة جوستو بالدوري الإنجليزي سلسلة بيراميدز مستمرة في الدوري بعد الفوز بثنائية على سيراميكا كليوباترا تشكيل نهائي كأس إيطاليا – دي كيتلاري يقود هجوم أتالانتا.. وخماسي في وسط يوفنتوس

ويتأهل صاحب المركز الخامس للدوري الأوروبي والسادس إلى دوري المؤتمر الأوروبي بترتيب الدوري الإنجليزي، وفي حال توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد على حساب مانشستر يونايتد سيتأهل صاحب المركزين الخامس والسادس للدوري الأوروبي، والسابع لدوري المؤتمر الموسم المقبل.

ويأمل تشيلسي ونيوكاسل في خطف بطاقة التأهل الحالية للدوري الأوروبي في ظل المنافسة مع توتنام صاحب المركز الخامس.

ويمتلك مانشستر يونايتد حظوظه ضئيلة في التأهل القاري من الدوري الإنجليزي، وبإمكانه التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل من بوابة الفوز بنهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي بنهاية الموسم.

ويأتي الترتيب كالتالي

5 توتنام: 63 نقطة من 37 مباراة

6 نيوكاسل: 57 نقطة من 36 مباراة

7 تشيلسي: 57 نقطة من 36 مباراة

8 مانشستر يونايتد: 54 نقطة من 36 مباراة

-------

برايتون × تشيلسي

ق 18: إلغاء ركلة الجزاء

ق 16: ركلة جزاء يتحصل عليها مارك كوكوريا

ق 10: تسديدة إدنجرا من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن لتشيلسي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

بداية اللقاء في التاسعة إلا الربع مساءً.

====

مانسشتر يونايتد × نيوكاسل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

بداية اللقاء في العاشرة مساءً.

تشيلسي نيوكاسل مانشستر يونايتد برايتون
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد - عودة الغائبين.. وبرونو أساسي في الوسط ضد نيوكاسل تشكيل تشيلسي - جاكسون وبالمر أساسيان.. وعودة جوستو بالدوري الإنجليزي أندية الدوري الإنجليزي تصوت على قرار بإلغاء تقنية VAR الموسم المقبل حلان يجب تنفيذ أحدهما قبل 3 يونيو.. يويفا يحذر مجموعة سيتي بشأن جيرونا مساعد كلوب في ليفربول يتولى تدريب سالزبورج جوارديولا: أرسنال كان سيصبح بطل الدوري لولا أورتيجا.. وهل تعرفون كم مرة عاقبنا سون؟ بوستيكوجلو: الـ 48 ساعة الأخيرة أثبتت هشاشة الأساسات في توتنام جوارديولا: مباراة توتنام كانت صعبة ولكن فزنا بها مثل التنس
أخر الأخبار
مباشر نهائي كأس إيطاليا - أتالانتا (0)-(0) يوفنتوس.. من يحصد اللقب؟ 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(0) تشيلسي ويونايتد (0)-(0) نيوكاسل.. إلغاء ركلة الجزاء 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يورتشيتش: بيراميدز يريد احترام أكبر من التحكيم 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نهائي كأس إيطاليا – دي كيتلاري يقود هجوم أتالانتا.. وخماسي في وسط يوفنتوس 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - عودة الغائبين.. وبرونو أساسي في الوسط ضد نيوكاسل 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاركو يذيق بلدية المحلة الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري 50 دقيقة | الدوري المصري
سلسلة بيراميدز مستمرة في الدوري بعد الفوز بثنائية على سيراميكا كليوباترا 53 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - جاكسون وبالمر أساسيان.. وعودة جوستو بالدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا