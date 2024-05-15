تقرير مغربي: تحديد موعد سفر نهضة بركان للقاهرة لخوض نهائي الكونفدرالية

حدد نادي نهضة بركان المغربي موعد السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك إيابا في نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان في إياب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة بعد نهاية لقاء الذهاب بفوز الفريق المغربي 2-1.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي فإن بعثة نهضة بركان ستغادر إلى القاهرة غدا الخميس على متن طائرة خاصة.

وستنطلق الرحلة من مطارة وجدة أنجاد صوب القاهرة.

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ويسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019 والذي تحقق على نهضة بركان حينها.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.

وتعد تلك الخسارة الأولى لجوزيه جوميز قاريا مع الزمالك منذ تدريبه للفريق بعد 6 مباريات فاز بها من قبل.

ولم يخسر نهضة بركان على ملعبه في الكونفدرالية أي مباراة من قبل ورفع رصيده لـ 43 بعد الفوز في ذهاب النهائي.