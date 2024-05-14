موزاييك: السماح بـ 27 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي.. وبشرى للجماهير المصرية

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 17:44

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - الترجي

أسفر الاجتماع الأمني لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي والمقرر إقامته على استاد رادس بتونس على السماح لـ 27 ألف مشجع فقط بالحضور.

ويقام لقاء الذهاب يوم السبت 18 مايو الجاري على استاد رادس في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وكشفت إذاعة موزاييك إف إم التونسية عن حضور 27 ألف مشجع بالمباراة.

أخبار متعلقة:
استعدادا لمواجهة الترجي.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في تونس منافس الأهلي - الترجي يقترب من لقب الدوري بفوز مثير على النجم الساحلي الأهلي يبدأ الاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأشار التقرير إلى بشرى سارة لجماهير الأهلي الراغبة في حضور المباراة وهي الدخول مجانا بشرط إظهار جواز السفر المصري.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين التونسي والمصري والعلاقة المميزة بين ناديي الترجي والأهلي.

ويترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعثة الفريق المتجهة إلى تونس مساء غدا الأربعاء.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.

الترجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا نهائي دوري الأبطال
نرشح لكم
تقرير تونسي: الترجي يستعيد نجمه قبل مواجهة الأهلي نهائي أبطال إفريقيا – بيبو يسبق بعثة الأهلي إلى تونس لإنهاء ترتيبات الإقامة استعدادا لمواجهة الترجي.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في تونس خبر في الجول - انفراجة في أزمة الدعوات الخاصة لنهائي الكونفدرالية بين الزمالك وكاف خبر في الجول – أزمة بين الزمالك وكاف بسبب دعوات نهائي الكونفدرالية المندوه: الفوز بالكونفدرالية سيحل الكثير من أزمات الزمالك الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد الولاية الخامسة.. البنزرتي يتولى قيادة الإفريقي التونسي
أخر الأخبار
تقرير تونسي: الترجي يستعيد نجمه قبل مواجهة الأهلي 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
ريليفو: ريال مدريد قرر عدم التجديد لـ مودريتش 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
نهائي أبطال إفريقيا – بيبو يسبق بعثة الأهلي إلى تونس لإنهاء ترتيبات الإقامة 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير إنجليزي: ليفربول يضع جوردون كبديل محتمل في حالة رحيل صلاح 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) الإسماعيلي.. الأول يضيع 43 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - "من الأكثر التجارب التي لا تُنسى" دانا شوقي تعلن رحيلها عن الزمالك 52 دقيقة | رياضة نسائية
التشكيل - حاتم سكر أساسي مع الإسماعيلي.. وتراوري يقود الهجوم أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - بنظام جديد.. طريق الأهلي في الدوري الإفريقي ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا