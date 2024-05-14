خبر في الجول - انفراجة في أزمة دعوات نهائي الكونفدرالية بين الزمالك وكاف

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك - نهائي الكونفدرالية 2023

اقتربت أزمة الزمالك مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن دعوات نهائي كأس الكونفدرالية من الحل.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن هناك انفراجة قد حدثت في أزمة الدعوات بعد تدخل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي وأخطر كاف الزمالك بزيادة نسبة الفريق من الدعوات وتقليل نسبة كاف بناء على رغبة الفريق الأبيض.

أخبار متعلقة:
مؤتمر تين هاج - عن مستقبل برونو وعودة ليساندرو وأهمية هويلوند التشكيل - بواتنج يعود للاتحاد.. والبدري يقود هجوم سموحة في دربي الإسكندرية خبر في الجول - مستمر في الممتاز.. بتروجت يجدد تعاقد سيد عيد

وكانFilGoal.com قد علم أن أحمد سليمان وشريف منير حسن ممثلا الزمالك في الاجتماع الفني قد سجلا اعتراضهما بسبب رغبة كاف في الحصول على 50% من نسبة الدعوات المخصصة للمباراة والتي يراها النادي كبيرة جدا.

وكانت شركة تذكري قد أعلنت نفاد جميع تذاكر المباراة بعد 5 ساعات فقط من طرحها.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في المباراة.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف دون مقابل أو الفوز بأكثر من هدفين للتتويج باللقب.

ويسعى الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2019 والتي توج بها على حساب نهضة بركان أيضا.

الزمالك كاف نهائي الكونفدرالية نهضة بركان
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) سموحة.. جووول أول التشكيل - بواتنج يعود للاتحاد.. والبدري يقود هجوم سموحة في دربي الإسكندرية خبر في الجول - مستمر في الممتاز.. بتروجت يجدد تعاقد سيد عيد خبر في الجول – أزمة بين الزمالك وكاف بسبب دعوات نهائي الكونفدرالية عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد قرعة دورة الترقي للممتاز إيقاف باهر المحمدي وسعيدو سمبوريه.. عقوبات الجولة 22 من الدوري المصري إبراهيم حسن: تصريحاتنا حُرفت.. ومباريات الـ4 عصرا لا تساعد في ظهور لاعبين جدد مواعيد مباريات الثلاثاء 14 مايو.. مواجهتان في الدوري وسيتي ضد توتنام وبطل إسبانيا
أخر الأخبار
ريليفو: ميلان يرغب في التعاقد مع ظهير توتنام 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - انفراجة في أزمة دعوات نهائي الكونفدرالية بين الزمالك وكاف 55 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تين هاج - عن مستقبل برونو وعودة ليساندرو وأهمية هويلوند ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) سموحة.. جووول أول ساعة | الدوري المصري
التشكيل - بواتنج يعود للاتحاد.. والبدري يقود هجوم سموحة في دربي الإسكندرية ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - مستمر في الممتاز.. بتروجت يجدد تعاقد سيد عيد ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – أزمة بين الزمالك وكاف بسبب دعوات نهائي الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة المصرية
تشافي عن روكي: لا أرد على وكلاء اللاعبين.. ولهذا السبب لا يلعب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا