مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) سموحة.. جووول أول

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة - حسام حسن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد سموحة في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

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ق34. جوووول أول لسموحة عن طريق حسام حسن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد استلام الكرة من بين المدافعين.

ق23. هدف غير محتسب للاتحاد السكندري عن طريق محمود شبانة لوجود حالة تسلل,

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سموحة الاتحاد السكندري الدوري المصري دربي الإسكندرية
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