مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) سموحة.. جووول أول
الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 15:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد سموحة في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.
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ق34. جوووول أول لسموحة عن طريق حسام حسن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد استلام الكرة من بين المدافعين.
ق23. هدف غير محتسب للاتحاد السكندري عن طريق محمود شبانة لوجود حالة تسلل,
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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