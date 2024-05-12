مباشر نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. تغيير وبطاقة صفراء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نهضة ضد بركان ضد الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان في تمام العاشرة على ملعب بلدية بركان في المغرب ذهابا.

ويُحسم اللقب في الإياب يوم الأحد المقبل 19 مايو في استاد القاهرة.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.

فيما يسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019 والذي تحقق على نهضة بركان حينها.

المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 90+2: مشاركة ناصر منسي بدلا من نبيل عماد

ق 90+1: بطاقة صفراء لسيف الجزيري

ق 69: خروج أكينيولا ومشاركة نداي

ق 67: تسديدة أرضية من زيزو تمر بجوار القائم بعد تمريرة من الجزيري

ق 65: خروج تاحيف ومشاركة سامومي

ق 63: توغل من موساوي من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء الزمالك يتصدى لها عواد ببراعة ويشتتها الدفاع

ق 62: تسديدة من المهيري ترتطم بالعارضة العلوية للزمالك

ق 59: تصويبة حمزة الموساوي يبعدها دفاع لركنية

ق 49: تصويبة قوية من الجزيري تمر بجوار القائم الأيمن

ق 47: جوووووووووول تقليص الفارق.. عرضية متقنة من زيزو ورأسية الجزيري تسكن الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: عرضية من فتوح بعد مجهود فردي رائع ورأسية الجزيري يبعدها الحارس ببراعة

ق 31: هدف ثاني لنهضة بركان برأسية من عادل تاحيف سكنت شباك عواد الذي لم يستطع منعها.

ق 29: ركلة حرة يرسلها زيزو والدفاع يشتتها بصعوبة

ق 20: ركنية أولى للزمالك

ق 13: هدف إيسوفو دايو يسجل الأول من علامة الجزاء

ق 11: الحكم يحتسب ركلة جزاء

ق 9: الحكم يعود لتقنية الفيديو لمطالعة صحة قراره.

ق 7: مطالبات بركلة جزاء لنهضة بركان بعد سقوط الفحلي داخل منطقة الجزاء.

ق 1: عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة من الفحلي في الثواني الأولى لكن دون خطورة

بداية اللقاء