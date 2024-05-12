مباشر نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (1)-(0) الزمالك.. هدف أول من علامة الجزاء

الأحد، 12 مايو 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نهضة ضد بركان ضد الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان في تمام العاشرة على ملعب بلدية بركان في المغرب ذهابا.

ويُحسم اللقب في الإياب يوم الأحد المقبل 19 مايو في استاد القاهرة.

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ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.

فيما يسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019 والذي تحقق على نهضة بركان حينها.

المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 13: هدف إيسوفو دايو يسجل الأول من علامة الجزاء

ق 11: الحكم يحتسب ركلة جزاء

ق 9: الحكم يعود لتقنية الفيديو لمطالعة صحة قراره.

ق 7: مطالبات بركلة جزاء لنهضة بركان بعد سقوط الفحلي داخل منطقة الجزاء.

ق 1: عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة من الفحلي في الثواني الأولى لكن دون خطورة

بداية اللقاء

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