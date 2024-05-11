استراحة الدوري - المصري (0)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

السبت، 11 مايو 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

مروان حمدي - بيراميدز ضد المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد بيراميدز في الجولة 22 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 40: مشاركة شريف إكرامي لأول مرة هذا الموسم.

ق 36: إصابة الشناوي وخروجه ومشاركة إكرامي

ق 15: محمود جاد يتألق

ق 13: مروان حمدي يخطف الكرة من باهر المحمدي لتصل إلى رمضان الذي مرر لمروان وسدد كرة مرت بجوار القائم بغرابة

بداية اللقاء

المصري بيراميدز الدوري المصري
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