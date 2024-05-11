انتهت الدوري المصري – البلدية (1)-(2) الأهلي.. فوز قاتل للأحمر

السبت، 11 مايو 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

الأهلي - بلدية المحلة - محمد هاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد الأهلي في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف

ق 99: جوووول موديست والثاني

ق 92: هدف من كهربا غير محتسب

ق 79: جوووول التعادل من عمر كمال

ق 76: نزول عمر كمال وأفشة بدلا من إمام عاشور ومحمد هاني

ق 70: فرصة التعادل تضيع من موديست

ق 67: نزول الشحات وكريم فؤاد وموديست بدلا من مروان عطية ورضا سليم وبيرسي تاو

ق 64: فرصة خطيرة وهدف غير محتسب من الأهلي

ق 57: جوووول هدف أول للبلدية ماجد هاني بعد متابعة لتسديدة وحيد محسن في القائم

ق 55: رأسية من كهربا تمر جوار القائم

ق 53: ضغط أحمر ومحاولات

ق 47: فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية أرضية من رضا سليم تابعها أكرم بتسديدة بالقدم اليسرى اصطدمت في الدفاع

ق 45: تسديدة من كهربا جوار القائم

ق 40: سقوط لاعب الأهلي مصابا

ق 38: رأسية من تاو بعد عرضية رضا سليم

ق 34: فرصة خطيرة من البلدية عن طريق أحمد عتمان وتسلل

ق 25: الحارس يتألق أمام تاو

انطلاق المباراة

الأهلي الدوري المصري بلدية المحلة
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