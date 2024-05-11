انتهت الدوري المصري – البلدية (1)-(2) الأهلي.. فوز قاتل للأحمر
السبت، 11 مايو 2024 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد الأهلي في الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف
ق 99: جوووول موديست والثاني
ق 92: هدف من كهربا غير محتسب
ق 79: جوووول التعادل من عمر كمال
ق 76: نزول عمر كمال وأفشة بدلا من إمام عاشور ومحمد هاني
ق 70: فرصة التعادل تضيع من موديست
ق 67: نزول الشحات وكريم فؤاد وموديست بدلا من مروان عطية ورضا سليم وبيرسي تاو
ق 64: فرصة خطيرة وهدف غير محتسب من الأهلي
ق 57: جوووول هدف أول للبلدية ماجد هاني بعد متابعة لتسديدة وحيد محسن في القائم
ق 55: رأسية من كهربا تمر جوار القائم
ق 53: ضغط أحمر ومحاولات
ق 47: فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية أرضية من رضا سليم تابعها أكرم بتسديدة بالقدم اليسرى اصطدمت في الدفاع
ق 45: تسديدة من كهربا جوار القائم
ق 40: سقوط لاعب الأهلي مصابا
ق 38: رأسية من تاو بعد عرضية رضا سليم
ق 34: فرصة خطيرة من البلدية عن طريق أحمد عتمان وتسلل
ق 25: الحارس يتألق أمام تاو
انطلاق المباراة