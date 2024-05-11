مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(3) مانشستر سيتي.. جوووول جفارديول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فولام ضد منافسه مانشستر سيتي في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 82 نقطة من 35 مباراة، ويأتي فولام في المركز الـ13 برصيد 44 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 72: جوووول جفارديول بعد لحاقة بالكرة بصعوبة عقب عرضية.

ق 59: جووووول فودين بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 53: تسديدة قوية من برناردو سيلفا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها لينو.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 28: تسديدة قوية من فيل فودين من خارج منطقة الجزاء تصدى لها بيرند لينو.

ق 13: جوووول يوسكو جفارديول بعد تمريرة سحرية من كيفين دي بروين ويسدد من داخل منطقة الجزاء وتسكن الكرة الشباك.

بداية المباراة