مباشر نهائي أبطال آسيا - يوكوهاما (0)-(1) العين.. الشوط الثاني
السبت، 11 مايو 2024 - 12:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يوكاهوما مارينوز والعين الإماراتي في نهائي دوري أبطال آسيا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46. التعادل يضيع بغرابة من نان تاي هي أمام المرمى الخالي.
إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.
ق29. جووووول الثااني للعين عن طريق بالاسيو بتسديدة أخطأ الحارس في التعامل معها.
ق25. خالد عيسى يتألق ويمنع تسديدة قوية,
ق12. جوووووول أول للعين عن طريق محمد عباس بمتابعة لانفراد سفيان رحيمي الذي تصدى له الحارس.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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