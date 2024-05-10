انتهت في الدوري المصري - مودرن فيوتشر (1)-(1) البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد البنك الأهلي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

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ق 7 جوناثان نجويم يسجل التعادل سريعا

ق 3 جوووول كريم بامبو يسجل الأول

بداية المباراة