انتهت في الدوري المصري - مودرن فيوتشر (1)-(1) البنك الأهلي
الجمعة، 10 مايو 2024 - 19:06
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد البنك الأهلي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.
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ق 7 جوناثان نجويم يسجل التعادل سريعا
ق 3 جوووول كريم بامبو يسجل الأول
بداية المباراة
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