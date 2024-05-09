انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(0) الداخلية.. فوز قاتل

الخميس، 09 مايو 2024 - 15:41

كتب : FilGoal

مروان حمدي - الإسماعيلي ضد الداخلية

يستضيف الإسماعيلي فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة من 21 مباراة خاضهم الفريق، بينما يتذيل الداخلية الترتيب بـ 11 نقطة من 20 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

--------------------------

انتهت

ق 90+8: بووووووم جوووووول عبد الرحمن مجدي يسجل هدفا قاتلا

ق 68: محمد مجدي يتألق ويتصدى لانفراد عبد الرحمن مجدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15 ضغط قوي من الدراويش بحثا عن الأول

انطلاق المباراة

تأجيل انطلاق المباراة 30 دقيقة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

الإسماعيلي الداخلية الدوري المصري
نرشح لكم
زد يعود للانتصارات ويكبّد سموحة ثاني هزائمه في الإسكندرية بالدوري عبد الرحمن مجدي: مباريات كثيرة كنا نستحق الفوز بها.. ويجب أن يعلم الجميع معاناتنا انتهت الدوري المصري - سموحة (1)-(2) زد.. فوز الضيوف التشكيل - سمير يقود دفاع زد.. وفادي فريد أساسي في هجوم سموحة صاروخية عبد الرحمن مجدي تهدي الإسماعيلي فوزا قاتلا أمام الداخلية إيقاف مابولولو مباراتين وعقوبة ضد العشري بـ عقوبات مواجهة الأهلي ضد الاتحاد التشكيل - باسم مرسي أساسي مع الإسماعيلي ضد الداخلية عبد الملك: هدف غزل المحلة العودة للمربع الذهبي في الدوري.. وما أسعدني فرحة الجماهير
أخر الأخبار
كواليس مباراة ريال مدريد وبايرن.. أجواء تشاهدها لأول مرة في سانتياجو برنابيو دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري السعودي - الأخدود (0)-(2) النصر.. رونالدو يقترب من التاريخ 7 دقيقة | سعودي في الجول
زد يعود للانتصارات ويكبّد سموحة ثاني هزائمه في الإسكندرية بالدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
العدد أصبح 5.. المغرب يستضيف مباراتين لحساب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026 46 دقيقة | منتخب مصر
"شكرا يورجن".. ليفربول يعلن موعد حفل وداع كلوب 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أول تصريحات حسين لبيب بعد وصول الزمالك إلى المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
إنجاز غاب لما يفوق القرن.. سان جيلواز يحقق رقما تاريخيا بكأس بلجيكا ساعة | الكرة الأوروبية
على رأسهم حجازي.. 5 غيابات عن مواجهة جيرارد في اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 قائمة الزمالك - عودة أوباما وروقا وصبحي.. وغياب سداسي في ذهاب نهائي الكونفدرالية