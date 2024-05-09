انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(0) الداخلية.. فوز قاتل

يستضيف الإسماعيلي فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة من 21 مباراة خاضهم الفريق، بينما يتذيل الداخلية الترتيب بـ 11 نقطة من 20 مباراة.

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انتهت

ق 90+8: بووووووم جوووووول عبد الرحمن مجدي يسجل هدفا قاتلا

ق 68: محمد مجدي يتألق ويتصدى لانفراد عبد الرحمن مجدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15 ضغط قوي من الدراويش بحثا عن الأول

انطلاق المباراة

تأجيل انطلاق المباراة 30 دقيقة بسبب ارتفاع درجة الحرارة