مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) بايرن ميونيخ.. لونين يتألق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 2-2 بين الفريقين في أليانز أرينا قبل مواجهة سانتياجو بيرنابيو.

ويحتاج أي فريق للفوز في المباراة من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي ومواجهة بوروسيا دورتموند المتأهل على حساب باريس سان جيرمان.

وانتهت المباراة بالتعادل سيخوض الفريقان شوطين إضافيين وإذا تواصل سنلجأ لركلات الترجيح لحسم المتأهل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء