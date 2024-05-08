مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) بايرن ميونيخ.. لونين يتألق

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ريال مدريد - بايرن ميونيخ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 2-2 بين الفريقين في أليانز أرينا قبل مواجهة سانتياجو بيرنابيو.

ويحتاج أي فريق للفوز في المباراة من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي ومواجهة بوروسيا دورتموند المتأهل على حساب باريس سان جيرمان.

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وانتهت المباراة بالتعادل سيخوض الفريقان شوطين إضافيين وإذا تواصل سنلجأ لركلات الترجيح لحسم المتأهل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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ق 28: كين يسدد كرة على الطائر ولونين يبعدها ببراعة لركنية

ق 27: سقوط جنابري وتلقيه العلاج ومشاركة ألفونسو ديفيز

ق 13: القائم يمنع تسديدة فيني ومتابعة رودريجو يتصدى لها نوير

ق 6: عرضية من كاربخال تمر من أمام الجميع بمواجهة المرمى

بداية اللقاء

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