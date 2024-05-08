مبابي يترك الصحفيين بعد سؤاله عن ريال مدريد ويعلق: الموسم لم ينته مع باريس

رفض كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الرد على أي أسئلة متعلقة بنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد خسارة فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

وخسر باريس سان جيرمان أمام دورتموند بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليودع البطولة.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها إذاعة مونت كارلو: "كان علينا أن نسجل وأتيحت لنا فرص التسجيل وعندما لا تفعل ذلك وألا تكون فعالا أمام المرمى فمن الصعب الوصول للدور التالي، هذا لا يعني أنه يجب أن نرمي كل شيء".

وأضاف "هذا الفريق قدم الكثير وحاول أن يجعل جميع المشجعين فخورين به، لكن ذلك لم يكن كافيا، علينا أن نأخذ ما وصلنا له من نجاح ونكمل عليه ونواصل التحسن لأنه لا يزال أمامنا نهائي كأس فرنسا والموسم يمكن أن يكون أفضل".

وأكمل "لا أعرف إذا كان دورتموند أفضل منا، ولكن ليس هناك حاجة لإحباط المنافس وفي رأيي المتواضع كانوا أفضل منا في كلا المباراتين، الجميع سيحلل الأمر لكن الحقيقة هي أنهم لعبوا بشكل جيد".

وأشار "لا أحب الحديث عن الحظ السيئ ولكن من المستحيل تجاهل هذا، إذا كنت جيدا فلن تسدد الكرة في القائم بل ستدخل المرمى، اليوم لم نكن جيدين بما فيه الكفاية".

وترك مبابي الصحفيين ورحل في نهاية اللقاء بمجرد سؤاله هل ستشجع ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ أم لا.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وتشير التقارير إلى أنه اتفق مع ريال مدريد الإسباني للانضمام له في الموسم المقبل.