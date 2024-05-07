مباشر أبطال أوروبا - سان جيرمان (0)-(0) دورتموند.. فرصة خطيرة لباريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

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ق 45: تسديدة قوية من فابيان رويز تصطدم في الدفاع وتمر جوار القائم

ق35: بنزيمة يتصدى لانفراد كريم أديمي

ق 13: تسديدة من راموس تمر جوار القائم

انطلاق المباراة