انتهت الدوري المصري - الأهلي (4)-(1) الاتحاد.. نهاية المباراة

يستضيف الأهلي فريق الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بمسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد خوض 13 مباراة، بينما الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعد 20 مباراة خاضهم الفريق.

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نهاية المباراة

ق88 طرد مابولولو بعد تدخل قوي مع رامي ربيعة

ق84 مشاركة محمود متولي وكريستو بدلا من عبد المنعم ورضا سليم

ق65 جووول كهربا يسجل من ركلة جزاء

ق62 ركلة جزاء جديدة

ق61 نزول كهربا وكوكا وكريم فؤاد بدلا من وسام والشحات وإمام عاشور

ق58 جوووول بواتينج يقلص الفارق بعد جملة رائعة

ق56 مصطفى شوبير يتصدى لرأسية أحمد عادل ويحولها ركنية

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 جووول عمر كمال من تصويبة صاروخية

ق32 جووول رضا سليم بطريقة رائعة

ق28 جوووول وسام أبو علي من ركلة جزاء

ق26 ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة هشام صلاح لعمر كمال

ق20 تسديدة رائعة من حسين الشحات ولكن يتألق المهدي سليمان ووسام أبو علي يفشل في اللحاق بها

ق12 مطالبات بركلة جزاء بعد رأسية رامي ربيعة واصطدامها في هشام صلاح

ق8 تسديدة قوية من وسام أبو علي والمهدي سليمان يتألق

انطلاق المباراة