مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (4)-(0) مانشستر يونايتد.. جووول راااابع

الإثنين، 06 مايو 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق68. جوووووول رااااابع لكريستال بالاس عن طريق أوليسي بتسديدة راائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق58. جوووول ثااالث لكريستال بالاس عن طريق ميتشيل.

ق52. هدف غير محتسب لمانشستر يونايتد عن طريق كاسيميرو بسبب وجوده في وضعية تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40. جووووول الثاني لكريستال بالاس عن طريق ماتيتا بعد مرور من جوني إيفانز وتسديدة في الزاوية الضيقة.

ق27. هدف غير محتسب لمانشستر يونايتد عن طريق كاسيميرو بسبب خطأ من هويلاند على الحارس.

ق13. جووووول أول لكريتسال بالاس عن طريق أوليزي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

كريستال بالاس مانشستر يوتايتد الدوري الإنجليزي الممتاز
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