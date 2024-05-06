انتهت الدوري المصري – بيراميدز (2)-(1) فيوتشر

مابولولو على رأس قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي

المصري يفوز على طلائع الجيش ويواصل مطاردة الصدارة

عودة مكتملة في الـ+90.. بيراميدز يحول تأخره لفوز مثير على فيوتشر

مران الأهلي – الشناوي يشارك في التدريبات استعداد لمواجهة الاتحاد السكندري

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة تقدم كاسونجو بشكوى ضد النادي