انتهت الدوري المصري – بيراميدز (2)-(1) فيوتشر

الإثنين، 06 مايو 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد فيوتشر في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 92: جووووووووول الثاني من كريم حافظ

ق 89: ركلة جزاااء لبيراميدز بعد لمسة يد على محمود رزق

ق 75: جوووول التعادل ماييلي

ق 20: جوووووووووووول الأول محمد فاروق

ق 15: الأول يضيع بغرابة من لاكاي

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز فيوتشر
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