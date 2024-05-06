انتهت الدوري المصري – بيراميدز (2)-(1) فيوتشر
الإثنين، 06 مايو 2024 - 18:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد فيوتشر في الدوري المصري.
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ق 92: جووووووووول الثاني من كريم حافظ
ق 89: ركلة جزاااء لبيراميدز بعد لمسة يد على محمود رزق
ق 75: جوووول التعادل ماييلي
ق 20: جوووووووووووول الأول محمد فاروق
ق 15: الأول يضيع بغرابة من لاكاي
انطلاق المباراة
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