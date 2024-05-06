انتهت الدوري - طلائع الجيش (0)-(2) المصري

الإثنين، 06 مايو 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف فخر الدين بن يوسف أمام طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش ضد المصري في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق69. جوووول الثاني للمصري عن طريق صلاح محسن بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها محمد شعبان.

ق49. جووول أول للمصري عن طريق محمد شعبان حارس طلائع الجيش بالخطأ في مرماه بعد عرضية من ميدو جابر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. هدف غير محتسب للمصري عن طريق ميدو جابر.

ق34. تسديدة قوية من حسين السيد تمر بجوار المرمى.

ق19. تسديدة من علي حمدي بجوار المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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