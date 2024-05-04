مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(1) الإسماعيلي.. بداية الشوط الثاني

السبت، 04 مايو 2024 - 15:48

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - مودرن فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو والإسماعيلي في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 22: جووول عمر الساعي بعد تسديدة صاروخية من بُعد سكنت الشباك.

ق 3: جوووول لفاركو عن ريق شكري نجيب لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

بداية المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي فاركو إيهاب جلال
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