مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(1) الإسماعيلي.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو والإسماعيلي في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 22: جووول عمر الساعي بعد تسديدة صاروخية من بُعد سكنت الشباك.

ق 3: جوووول لفاركو عن ريق شكري نجيب لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

بداية المباراة