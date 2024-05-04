استراحة مباراة الصعود - إبسويتش تاون (1)-(0) هدرسفيلد.. نهاية الشوط الأول
السبت، 04 مايو 2024 - 14:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إبسويتش تاون ضد هدرسفيلد في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
سام مرسي
النادي : إبسويتش تاون
إبسويتش تاون يحتاج للتعادل أو الفوز من أجل الصعود بشكل مباشر للدوري الممتاز.
ويلعب سام مرسي في التشكيل الأساسي لإبسويتش بالمباراة.
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نهاية الشوط الأول
ق40. تسديدة قوية من سام مرسي يتصدى لها الحارس على مرتين.
ق27. جوووووول أول لإبسويتش عن طريق ويس بارنز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق25. ويس بارنز يهدر فرصة الهدف الأول لإبسويتش تاون من انفراد بالمرمى.
ق18. ضغط قوي من إبسويتش لمحاولة تسجيل الهدف الأول.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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