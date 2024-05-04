مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) بورنموث.. تسديدة قوية من هافيرتز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد منافسه بورنموث في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة من 35 مباراة لعبها، على الجانب الآخر يأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

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ق 13: تسديدة قوية من كاي هافيرتز لاعب أرسنال وتصدى حارس بورنموث لها.

بداية المباراة