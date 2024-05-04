ديروط لـ في الجول: نرفض اللعب ضد التراسنة خارج الصعيد.. ولن نشارك إذا نُقلت

السبت، 04 مايو 2024 - 00:50

كتب : رضا السنباطي

ديروط - تليفونات بني سويف

أعلن نادي ديروط رفضه اللعب ضد منافسه التراسنة خارج ملاعب الصعيد ويطلب زيادة عدد الجماهير أيضا.

وقال محمد صلاح سيف رئيس نادي ديروط في تصريحات لـFilGoal.com: "لدينا مباراة ضد الترسانة يوم 13 مايو المقبل على ملعب خالد بشارة بالجونة".

وأضاف "سيسافر الفريق يوم 11 مايو القادم إلى الغردقة استعدادا للمباراة، نرفض لعب المباراة خارج ملاعب الصعيد وإذا تم نقلها سنرفض المشاركة".

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وأكمل "طالبنا بزيادة عدد الجماهير بدلا من قرار اتحاد الكرة بتحديد 25 فردا لكل فريق نظرا لأن ديروط فريق جماهيري يحتاج إلى المشجعين".

أندية منتخب السويس، والمنصورة، والترسانة، وديروط،، وكهرباء الإسماعيلية، وسبورتنج تأهلت إلى دوري القسم الثاني (أ) بعد احتلالهم لصدارة مجموعاتهم في دوري القسم الثاني (ب).

وستخوض الفرق الست مباريات فاصلة فيما بينهم، ليتأهل ثلاثة فرق للمشاركة في دورة ترقي رفقة صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني (أ)، ليتأهل فيما بينهم فريق واحد فقط إلى الدوري الممتاز بجانب صاحبا المركزين الأول والثاني من القسم الثاني "دوري المحترفين".

كما يستضيف ستاد بتروسبورت مباراة المنصورة مع سبورتنج يوم 11 مايو، ومباراة منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية يوم 12 مايو.

يذكر إن نادي المنصورة كشف لـ FilGoal.com اعتراضه هو الآخر على ملعب مباراة الفريق مع سبورتنج، والمحدد لها ملعب بتروسبورت، وذلك بسبب إن ملعب المباراة لا ينتمي جغرافيا إلى مجموعة بحري كما هو الحال في باقي المباريات الفاصلة. (طالع التفاصيل)

ديروط الترسانة المنصورة منتخب السويس دوري القسم الثاني
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