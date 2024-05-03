مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) بلدية المحلة.. التهديد الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة في الجولة 21 من الدوري المصري.

المباراة تقام على استاد الإسكندرية وتبدأ في السابعة مساءً.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 29 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل البلدية المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

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ق 17: عرضية من مابولولو ورأسية عبد الغني تمر بجوار القائم

ق 5: وليد عبد الرازق يعود لمطالعة تقنية الفيديو ويرفض احتساب ركلة جزاء ويتمسك بقرار إنذار حسام أشرف.

ق3: مطالبات بركلة جزاء مبكرة بعد عرقلة هشام صلاح لحسام أشرف.

بداية اللقاء