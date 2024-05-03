مباشر الدوري المصري - زد (0)-(1) المقاولون.. جووول عمار حمدي
الجمعة، 03 مايو 2024 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل زد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 20 مباراة لعبها، ويأتي المقاولون في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 12 نقطة.
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ق 16: جووووول عمار حمدي بعد تسلم الكرة من داخل منطقة الجزاء ثم التسديد مباشرة لتسكن الشباك.
بداية المباراة
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