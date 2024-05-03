كلوب يفتح النار قبل رحيله: بإمكان الناس البقاء على قيد الحياة بدون مباريات من وقت لآخر

فتح يورجن كلوب مدرب ليفربول النار على نظام المباريات في إنجلترا وازدحام أجندة المباريات.

ليفربول يلتقي مع توتنام يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "خسارة أستون فيلا أمس تعني عدم وجود أي فريق إنجليزي في أي نهائي للمسابقات القارية هذا الموسم، وهنا علينا أن نسأل: هل أنهكنا اللاعبين؟".

وأضاف "إذا لم يصل أي فريق لأي نهائي فهذا يعني أننا أخفقنا. الدوري الإنجليزي ليس ضعيفا بل هو الأقوى في العالم وهذا الأمر ليس مبالغا فيه. اللاعبون مرهقون، يحتاج شخص ما إلى مساعدة الناس، وتقليل المباريات التي يخوضها اللاعبون".

وأوضح "مباراتان من دوري أبطال أوروبا مثلا، ومباراتين من نصف نهائي كأس الرابطة".

المدرب الألماني أكمل "لقد أجريت مقابلة تليفزيونية مع قناة TNT وهو برنامج تلفزيوني لن أشاهده مرة أخرى أبدًا! قالوا إنهم يدفعون لنا مقابل لعب كرة القدم لكنني لا أرى الأمر بهذه الطريقة، كرة القدم تدفع لهم".

وأتم "عليك أن تصبح جزء من كرة القدم مرة أخرى وليس مجرد أداة ضغط، هذه نصيحة من رجل عجوز في طريقه الرحيل عن هنا. يمكن للناس البقاء على قيد الحياة بدون أيام مباريات من وقت لآخر".

من جهة أخرى، كشف يورجن كلوب انتهاء الخلاف الذي نشب بينه وبين محمد صلاح في مباراة وست هام الأخيرة.

وأعلن يورجن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد 7 مواسم قضاها المدرب الألماني مدربا لليفربول.