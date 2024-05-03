علام يكشف الخطوة المقبلة في أزمة الشحات والشيبي.. موقف شرط فيتوريا الجزائي وهل يترشح للانتخابات مجددا؟

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن الخطوة المقبلة في الأزمة المستمرة بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

جمال علام كشف إن القضية حاليا تنظر من قبل لجنة الانضباط وهي وحها المنوطة باتخاذ القرارات.

وقال جمال علام في تصريحات لقناة CBC: "أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي تنظر من قبل لجنة الانضباط، وبالتالي لا دخل لنا بها سوى إعلان القرارات فور صدورها من قبل اللجنة".

وأضاف "بشكل شخصي هناك مساعي ودية لحل الأزمة بين الجانبين، لكن لا دخل لذلك الأمر بقرارات لجنة الانضباط".

جمال علام تحدث أيضا عن الشرط الجزائي لروي فيتوريا المدرب السابق لمنتخب مصر، فقال "حصلنا على الفتوى القانونية من وزارة الشباب والرياضة بشأن مستحقات روي فيتوريا، والمدرب سيحصل على قيمة الشرط الجزائي كاملا، كما أن مساعديه حصلوا بالفعل على مستحقاتهم".

كان جمال علام قد صرح في وقت سابق باحتمالية عدم دفع الشرط الجزائي كاملا استنادا لبنود العقد مع المدرب، قبل أن يتراجع علام ويكشف عن دفع الشرط الجزائي كاملا.

من جهة أخرى، تحدث علام عن مصير روجيريو ميكالي المدرب البرازيلي للمنتخب الأولمبي عقب أولمبياد باريس، فقال "استمرار روجيريو ميكالي في مصر بعد الأولمبياد؟ هذه الفكرة طرحت في البداية ولكن المدرب طلب تأجيل الأمر لما بعد البطولة ليصب كامل تركيزه على محاولة إحراز ميدالية تاريخية لمصر".

ويخوض منتخب مصر أولمبياد باريس شهر يوليو المقبل، إذ وقع في مجموعة واحدة رفقة منتخبات إسبانيا، وجمهورية الدومينيكان، وثاني كأس آسيا تحت 23 سنة بين اليابان وأوزبكستان.

رئيس اتحاد الكرة كشف كذلك عن موقفه من الترشح لولاية جديدة في منصبه، فقال: "ملتزمون بالعمل كمجلس حتى موعد الانتخابات المقبلة وهي في شهر أغسطس على الأقل".

وأضاف "قرار الترشح مجددا من عدمه مبكر جدا حاليا ولم نناقشه، كما أن لا صحة لما يتردد عن تعديل لائحة الترشح بل على العكس أنا من أنصح أعضاء الجمعية العمومية في كل اجتماع بترك بند الثمان سنوات".

وتابع "أقيم أنفسنا كمجلس إدارة بـ 7.5 من 10 حتى الآن وإن شاء الله مع نهاية الفترة نكون قد ضمنا التأهل إلى كأس العالم مثلما فعلنا بالولاية السابقة".

جمال علام كشف كذلك عن موقف فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، فقال "لم يحدث أن تواصلنا مع فيتور بيريرا لإنهاء التعاقد".

وأضاف "الرجل مستمر في عمله حتى نهاية الموسم، ثم سنقيم التجربة ككل".

وعن تصريحات محمود عاشور الحكم الدولي بشأن قلة المباريات المسندة إليه، قال "تحدثت معه فيما يخص قلة مباريات محمود عاشور وباقي الحكام الدوليين وكان رده بأنه أسند بالفعل بعض المباريات لهؤلاء الحكام لكن هذه المباريات تأجلت، وبالتالي فعدد المباريات المسندة لهم سيكون أكبر كثيرا حين تقام تلك المباريات".

كان اتحاد الكرة قد كشف في وقت سابق عن خططه لإنهاء الدوري المصري لهذا الموسم في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل.