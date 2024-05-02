مباشر الدوري الأوروبي - روما (0)-(1) ليفركوزن.. محاولات من أصحاب الأرض

الخميس، 02 مايو 2024 - 22:01

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة روما الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، والمقررة على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية.

ونجح روما بقيادة دانييلي دي روسي في التأهل لنصف النهائي بعد تخطي ميلان بثلاثية مقابل هدف في مجموع المباراتين، وهي نفس النتيجة التي حققها ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو في مجموع المباراتين أمام ويستهام في ربع النهائي.

تفاصيل المباراة

أخبار متعلقة:
ظهور أول لـ كانافارو وهدف قاتل.. روما يفوز على أودينيزي في مباراة مدتها 18 دقيقة فقط انتهى موسم الروسونيري.. روما يكرر انتصاره ويقصي ميلان من الدوري الأوروبي 45 مباراة.. ليفركوزن يخطف تعادلا قاتلا أمام دورتموند ويعزز سلسلته القياسية

ق 56.. خطيررررة ركنية لروما لعبها كريستانتي رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لـ ليفركوزن بقليل.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدف نظيف.

ق 45.. هجمة للاعبي ليفركوزن 5 لاعبين أمام 3 فقط في الدفاع.. مرروا الكرة داخل منطقة الجزاء سدد فيرتز بعد تمريرة من أمير عدلي وسدد جريمالدو، ولكن الدفاع الإيطالي أبعد الكرة.

ق 42.. أول ظهور هجومي لروما منذ 20 دقيقة.. تصويبة صاروخية من بيليجريني من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار قائم ليفركوزن بقليل.

ق 41.. تصويبة قوية من روبرت أندريش لاعب وسط ليفركوزن تصدى لها حارس روما على مرتين.

ق 38.. تصويبة قوية من فيرتز من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار قائم روما بقليل.

ق 33.. جريمالدو يلعب كرة عرضية تصل لـ فريمبونج داخل منطقة الجزاء مسددا الكرة لتمر بجوار القائم بقليل.

ق 31.. انطلق فريمبونج بسرعته من الجانب الأيمن ليمرر عرضية فيرتز سدد قوية ولكن الحارس تصدى لها على مرتين.

ق 27.. جووووول أخطأ كارسدورب ظهير أيمن روما في إعادة الكرة للحارس، لتصل لـ أليكس جريمالدو المنفرد بالمرمى ليمررها لـ فيرتز أمام المرمى الخالي مسجلا التقدم لـ ليفركوزن

ق 24.. جيريمي فريمبونج جناح ليفركوزن ينطلق بالكرة وينفرد بمرمى روما من الجانب الأيمن ولكن يسددها في الشباك من الخارج

ق 22.. كرة عرضية لعبها لوكاكو رأسية اصطدمت بالعارضة وخرجت لضربة مرمى

ق 10.. تسديدة قوية من ديبالا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس ليفركوزن

بداية المباراة

روما ليفركوزن ألونسو دي روسي الدوري الأوروبي يوروباليج
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(0) توتنام.. جوووول الثااااني بسبب المراهنات مجددا.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب تونالي بالإيقاف لمدة شهرين وتغريمه ليكيب: شكوك حول مشاركة مدافع فرنسا في يورو 2024 الفشل الثالث.. رانجنيك يرفض عرض بايرن ويستمر مع النمسا دوري أبطال أوروبا - هدف واحد يكفي قبل الإياب.. دورتموند ينتصر على باريس عمر فايد يشارك في فوز نوفي بازار.. وفريقه يواصل تصدر مجموعة الهبوط انتهت أبطال أوروبا - دورتموند (1)-(0) باريس سان جيرمان.. الحسم في فرنسا عودة الدوكالي.. بارما يتأهل إلى الدوري الإيطالي بعد 3 سنوات من الغياب
أخر الأخبار
كرة سلة – بثلاثية قاتلة.. الاتحاد يتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي 5 دقيقة | كرة سلة
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد سموحة.. القناة الناقلة 23 دقيقة | الدوري المصري
ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. زيزو ينضم لصراع خماسي الصدارة 33 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - روما (0)-(1) ليفركوزن.. محاولات من أصحاب الأرض ساعة | الكرة الأوروبية
طارق مصطفى: البنك يتعرض للظلم.. وضربة جزاء الزمالك مشكوك في صحتها ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوميز: لاعبو الزمالك أذكياء.. وهذا المركز الأفضل لـ سامسون ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الزناري وشلبي ساعة | الدوري المصري
العراق يتأهل إلى أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية