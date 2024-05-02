مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(0) توتنام.. جوووول الثااااني

الخميس، 02 مايو 2024 - 21:28

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد توتنام في لقاء مؤجل من الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 48 نقطة، فيما يسبقه توتنام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 72: جوووول جاكسون يسجل برأسية من ركلة حرة مباشرة سددها بالمر وارتطمت بالعارضة

ق 52: تصويبة بالمر تمر أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: رأسية روميرو تمر بجوار القائم الأيمن للحارس

ق 25: جوووول أووووول.. تشالوبه يسجل الأول للبلوز

ق 18: بيرنان جونسون يهدر الأول لتوتنام

ق 5: جاكسون ينفرد ويسدد كرة يشتتها المدافع وتصطدم بقدم بالمر وتخرج لضربة مرمى

بداية اللقاء

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي
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