طبيب الأهلي: إصابة أحمد عبد القادر بشد في العضلة الخلفية

الخميس، 02 مايو 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

الأهلي - مازيمبي - أحمد عبد القادر

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، تفاصيل إصابة أحمد عبد القادر جناح الفريق خلال مواجهة الإسماعيلي، التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع العشرين.

وتعرض أحمد عبد القادر للإصابة في الدقيقة 19 من انطلاقة المباراة ليخرج ويحل حسين الشحات بدلا منه.

وقال جاب الله، في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، إن الأشعة التي أجراها أحمد عبد القادر، أثبتت تعرضه لشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية

أخبار متعلقة:
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر عبد القادر: هذا هو الفارق بين الشوط الأول والثاني ضد مازيمبي أنا الصقر (1) - تعثر انتقالي للأهلي بسبب ألفين جنيه ورغم مشكلة الزمالك واتحاد الكرة انضممت للمنتخب

وحقق الأهلي الفوز على حساب الإسماعيلي بهدفين لهدف، أحرزهما بيرسي تاو، وإمام عاشور، فيما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي من ضربة جزاء.

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الـ11 من 12 مباراة، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19 في المركز الـ13 من 20 مباراة.

أحمد عبد القادر الأهلي الدوري
نرشح لكم
الأهلي يطلب ردا من اتحاد الكرة قبل التصعيد للجهات الدولية في أزمة الشيبي والشحات الثالث من علامة الجزاء.. زيزو يرتقي في ترتيب هدافي الدوري ويعزز رقمه مع الزمالك مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش.. 3 تبديلات مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) البنك الأهلي.. بطاقة حمرااااء التشكيل - فاروق يقود هجوم فيوتشر.. ويسري وحيد أساسي مع الجيش تشكيل الزمالك - شلبي مهاجم وسامسون ومنسي على الدكة ضد البنك الأهلي تشكيل البنك الأهلي - شاهين في حراسة المرمى.. وفيصل يقود الهجوم ضد الزمالك عامر حسين: نعلن مواعيد مباريات الكأس يوم الإثنين.. وطريقة القرعة
أخر الأخبار
الأهلي يطلب ردا من اتحاد الكرة قبل التصعيد للجهات الدولية في أزمة الشيبي والشحات 13 دقيقة | الدوري المصري
الثالث من علامة الجزاء.. زيزو يرتقي في ترتيب هدافي الدوري ويعزز رقمه مع الزمالك 23 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي: إصابة أحمد عبد القادر بشد في العضلة الخلفية ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش.. 3 تبديلات ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) البنك الأهلي.. بطاقة حمرااااء 2 ساعة | الدوري المصري
بسبب المراهنات مجددا.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب تونالي بالإيقاف لمدة شهرين وتغريمه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - فاروق يقود هجوم فيوتشر.. ويسري وحيد أساسي مع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - شلبي مهاجم وسامسون ومنسي على الدكة ضد البنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية