طبيب الأهلي: إصابة أحمد عبد القادر بشد في العضلة الخلفية

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، تفاصيل إصابة أحمد عبد القادر جناح الفريق خلال مواجهة الإسماعيلي، التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع العشرين.

وتعرض أحمد عبد القادر للإصابة في الدقيقة 19 من انطلاقة المباراة ليخرج ويحل حسين الشحات بدلا منه.

وقال جاب الله، في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، إن الأشعة التي أجراها أحمد عبد القادر، أثبتت تعرضه لشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية

وحقق الأهلي الفوز على حساب الإسماعيلي بهدفين لهدف، أحرزهما بيرسي تاو، وإمام عاشور، فيما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي من ضربة جزاء.

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الـ11 من 12 مباراة، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19 في المركز الـ13 من 20 مباراة.