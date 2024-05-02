مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) البنك الأهلي.. بطاقة حمرااااء

الخميس، 02 مايو 2024 - 18:33

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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ق 45: بطاقة صفراء ثانية لأسامة فيصل بسبب إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء وطردخ

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: جووول زيزو يسجل الأول على يمين حسن شاهين

45+3: ركلة جزاء للزمالك بعد شد محمد عبد الغني لسامسون

ق 44: تصويبة من محمد هلال تمر أعلى عارضة عواد بقليل

ق 37: محمد هلال ينفرد ويسدد كرة يتدخل الدفاع ويبعدها لركنية

ق 35: بطاقة صفراء لأحمد حمدي

ق 32: تسديدة ناصر تمر أعلى العارضة

ق 30: رأسية أسامة فيصل تمر أعلى العارضة

ق 27: تسديدة دونجا تعلو العارضة

ق 26: خروج شلبي ونزول سامسون

ق 23: إصابة مصطفى شلبي وسقوطه أرضا

ق 14: تصويبة صاروخية من ناصر ماهر يتصدى لها شاهين على مرتين

ق 11: تغيير أول في اللقاء بمشاركة حسام عبد المجيد بدلا من مصطفى الزناري

ق 8: مطالبات بركلة جزاء لصالح الزمالك

ق 7: حمدي يسدد لكن الحائط البشري يمنع الكرة ويحولها لركنية

ق 6: خطأ من أمام منطقة الجزاء للزمالك

بداية اللقاء

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري
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