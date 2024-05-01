مباشر أبطال أوروبا - دورتموند (1)-(0) باريس سان جيرمان.. أوووووه الثاني يضيع

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

هدف نيكلاس فولكروج - بوروسيا دورتموند - باريس جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان ذهابا على ملعب سينجال إيدونا بارك قبل الحسم إيابا الأسبوع المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
مدرب بيراميدز: لا أفكر في صدارة الدوري.. وسعيد برد فعل البدلاء طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر مؤتمر كولر: هذا درس لابد أن نتعلم منه.. وسعيد بعودة المصابين السبعة 10 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد البنك الأهلي

--

ق 60: عرضية من سانشو وتسديدة من فولكروج تمر أعلى العارضة

ق 55: عرضية ورأسية فابيان رويز تهدر التعادل لباريس

ق 50: القائم الأيسر يمنع تسديدة مبابي، والقائم الأيمن يمنع تسديدة حكيمي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: تغيير اضطراري لباريس بمشاركة لوكاس بيرالدو بدلا من لوكاس هيرنانديز

ق 35: جوووول أووووول.. فولكروج يسجل الأول بتسديدة أرضية قوية بعد بينية طولية كسرت خطوط تسلل باريس

ق 29: تصويبة قوية من لاعب دورتموند يبعدها ماركينيوس بفدائية برأسه.

ق 10: تسديدة من عثمان ديميبلي تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

بوروسيا دورتموند باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
تشكيل أبطال أوروبا - دورتموند وباريس يبدآن بنفس تشكيل "الرباعية" كيميتش: كنا الفريق الأفضل أمام ريال مدريد أنشيلوتي: بيلينجهام تعرض للإصابة.. والنسخة الأفضل من ريال مدريد ستظهر يوم الأربعاء هاري كين: سببنا الكثير من المشاكل لريال مدريد ولكن توخيل: ريال مدريد فعل ما يفعله مع كل منافسيه.. سجل ثنائية من فرصتين مواعيد مباريات الأربعاء 1 مايو 2024 - الأهلي ضد الإسماعيلي.. ونصف نهائي أبطال أوروبا أنشيلوتي لا يخسر أمام بايرن ميونيخ.. التعادل يحسم مواجهة الذهاب بين البافاري وريال مدريد تفوق طفيف للبافاري.. ماذا يحدث في مواجهات نصف النهائي بين بايرن مونيخ وريال مدريد
أخر الأخبار
بثلاثية أمام الخليج.. رونالدو يقود النصر إلى نهائي الكأس لمواجهة الهلال 16 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - سيدات الأهلي يضربن موعدا ناريا مع سبورتنج في نهائي كأس مصر 47 دقيقة | رياضة نسائية
منافس الأهلي - الترجي يتعادل مع الصفاقسي ويحافظ على صدارته للدوري التونسي 56 دقيقة | الوطن العربي
عمر فايد يشارك في فوز نوفي بازار.. وفريقه يواصل تصدر مجموعة الهبوط ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - هانسن يتفوق على الدرع وخالد.. فيزبريم يودع أوروبا من المربع الذهبي ساعة | كرة يد
كرة طائرة - تأهل سيدات الأهلي والزمالك لنصف نهائي بطولة إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
مباشر أبطال أوروبا - دورتموند (1)-(0) باريس سان جيرمان.. أوووووه الثاني يضيع ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بيراميدز: لا أفكر في صدارة الدوري.. وسعيد برد فعل البدلاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية