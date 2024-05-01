مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) بيراميدز.. محاولات للفريق البترولي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي وبيراميدز في إطار الجولة الـ20 من مسابقة الدوري، على ملعب بتروسبورت.

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ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 35 نقطة من 16 مباراة، فيما يحل إنبي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 19 مباراة.

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ق 43 .. تسديدة قوية من رضا بوبو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس إنبي.

ق 37.. بطاقة صفراء لاحمد نادر حواش مهاجم إنبي بعد تدخل قوي ضد أسامة جلال

ق 36.. ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء لصالح إنبي سددها علي فوزي خطيرة مرت أعلى العارضة بقليل.

ق 31.. إنبي يواصل تهديد مرمى بيراميدز.. رمية تماس جانبية لُعبت طويلة داخل منطقة الجزاء لعبها نادر حواش مباشرة قبل نزولها للأرض ولكن مرت بجوار القائم الأبيض لبيراميدز بقليل.

ق 29.. تسديدة قوية من مصطفى شكشك بطريقة رائعة مرت بجوار القائم

ق 4.. تسديدة قوية من مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى

انطلاق المباراة