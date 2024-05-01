مباشر الدوري المصري – الإسماعيلي (0)-(1) الأهلي.. جووول أول بيرسي تاو

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة 20 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

ق 33: جوووووووول بيرسي تاو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في قدم عبد الكريم مصطفى وغيرت مسارها إلى الشباك

ق 30: أول فرصة من الأهلي بتسديدة قوية من معلول تمر جوار القائم

ق 23: نزول الشحات بدلا من أحمد عبد القادر

ق 19: سقوط لاعب الأهلي مصابا

انطلاق المباراة

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) بيراميدز.. محاولات للفريق البترولي الزمالك يتوصل لاتفاق لحل أزمة مستحقات بلحاج المتأخرة أحمد أمين: المربع الذهبي هدف إنبي.. وأتمنى الفوز بهداف الدوري والانضمام للمنتخب التشكيل - ماييلي يقود هجوم بيراميدز .. وحمدي أساسيا مع إنبي تشكيل الإسماعيلي - الشيخ أساسي في الهجوم.. وباسم مرسي على الدكة أمام الأهلي تشكيل الأهلي - إمام عاشور ومروان عطية أساسيان أمام الإسماعيلي الحضري: الأهلي كان لديه مبادئ سابقا.. ولهذا السبب لا أحب حسن حمدي خبر في الجول - الشناوي يعود لتدريبات الأهلي الجماعية بعد 48 ساعة.. وموقفه من المباريات
أخر الأخبار
سبورت إيطاليا: بيولي مرشح لتدريب بولونيا خلفا لـ موتا 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - رضا هيكل يعلن فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي 39 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) بيراميدز.. محاولات للفريق البترولي 56 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يتوصل لاتفاق لحل أزمة مستحقات بلحاج المتأخرة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الإسماعيلي (0)-(1) الأهلي.. جووول أول بيرسي تاو ساعة | الدوري المصري
الطريق للدوري الممتاز - اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة ديروط والترسانة ساعة | الكرة المصرية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول قرارات الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد أمين: المربع الذهبي هدف إنبي.. وأتمنى الفوز بهداف الدوري والانضمام للمنتخب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية