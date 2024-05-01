مباشر الدوري المصري – الإسماعيلي (0)-(1) الأهلي.. جووول أول بيرسي تاو
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 18:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة 20 من الدوري المصري.
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ق 33: جوووووووول بيرسي تاو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في قدم عبد الكريم مصطفى وغيرت مسارها إلى الشباك
ق 30: أول فرصة من الأهلي بتسديدة قوية من معلول تمر جوار القائم
ق 23: نزول الشحات بدلا من أحمد عبد القادر
ق 19: سقوط لاعب الأهلي مصابا
انطلاق المباراة
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