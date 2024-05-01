انتهت الدوري المصري – الإسماعيلي (1)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - إمام عاشور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة 20 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف

ق 92: شوبير ينقذ التعادل من نادر فرج

ق 89: طرد محمد ناصر لاعب الإسماعيلي

ق 79: نزول كوكا والسولية بدلا من إمام عاشور وأكرم توفيق

ق 75: جووووووووول عبد الرحمن مجدي من ركلة جزاء

ق 73: ركلة جزاااء للإسماعيلي بعد عرقلة نادر فرج من قبل رامي ربيعة

ق 68: نزول رضا سليم وموديست بدلا من بيرسي تاو ووسام أبو علي

ق 63: فرصة الثالث تضيع من تاو والشحات

ق 58: جوووووووول إمام عاشور والثاني

ق 52: شوبير يواصل التألق أمام عبد الرحمن مجدي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 44: انفراد من عبد الرحمن مجدي وشوبير يتألق مجددا

ق 43: تسديدة من عبد الرحمن مجدي وتألق شوبير

ق 33: جوووووووول بيرسي تاو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في قدم عبد الكريم مصطفى وغيرت مسارها إلى الشباك

ق 30: أول فرصة من الأهلي بتسديدة قوية من معلول تمر جوار القائم

ق 23: نزول الشحات بدلا من أحمد عبد القادر

ق 19: سقوط لاعب الأهلي مصابا

انطلاق المباراة

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري
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