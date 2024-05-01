انتهت الدوري المصري – الإسماعيلي (1)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 18:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة 20 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف
ق 92: شوبير ينقذ التعادل من نادر فرج
ق 89: طرد محمد ناصر لاعب الإسماعيلي
ق 79: نزول كوكا والسولية بدلا من إمام عاشور وأكرم توفيق
ق 75: جووووووووول عبد الرحمن مجدي من ركلة جزاء
ق 73: ركلة جزاااء للإسماعيلي بعد عرقلة نادر فرج من قبل رامي ربيعة
ق 68: نزول رضا سليم وموديست بدلا من بيرسي تاو ووسام أبو علي
ق 63: فرصة الثالث تضيع من تاو والشحات
ق 58: جوووووووول إمام عاشور والثاني
ق 52: شوبير يواصل التألق أمام عبد الرحمن مجدي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 44: انفراد من عبد الرحمن مجدي وشوبير يتألق مجددا
ق 43: تسديدة من عبد الرحمن مجدي وتألق شوبير
ق 33: جوووووووول بيرسي تاو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في قدم عبد الكريم مصطفى وغيرت مسارها إلى الشباك
ق 30: أول فرصة من الأهلي بتسديدة قوية من معلول تمر جوار القائم
ق 23: نزول الشحات بدلا من أحمد عبد القادر
ق 19: سقوط لاعب الأهلي مصابا
انطلاق المباراة