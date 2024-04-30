خبر في الجول - تأكد غياب الشناوي عن مواجهة الإسماعيلي

تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن قائمة الفريق أمام الإسماعيلي.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويعاني الشناوي العائد من إصابة طويلة بعد تعرضه لخلع في الكتف، من إصابة جديدة في عضلة السمانة.

وعلم FilGoal.com أن الشناوي تعرض لإجهاد في عضلة السمانة بعد عودته للانتظام في التدريبات الجماعية.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب مصر أمام كاب فيردي في 22 يناير الماضي بمنافسات أمم إفريقيا.

وغاب الشناوي منذ تعرضه للإصابة في يناير الماضي بسبب إجراء عملية جراحية لإصابته بخلع في الكتف.

وانتظم الشناوي في التدريبات الأسبوع الماضي بعد تعافيه من الإصابة وانتهاء المرحلة التأهيلية.

ولعب الشناوي مع الأهلي هذا الموسم 19 مباراة ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 8 مرات.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة ولكن من 11 مباراة فقط خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

بينما الإسماعيلي يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة خاضهم الفريق.