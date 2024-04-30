تعيين إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 00:23

كتب : FilGoal

إمام محمدين - مودرن فيوتشر

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس تعيين إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي.

وقال فيوتشر في الإعلان: "تعيين إمام محمدين لما يمتلكه من سجل حافل وخبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة الذي جعله أحد أفضل المسؤولين عن اكتشاف المواهب في تاريخ الكرة المصرية وأبرز نجومها خلال السنوات الأخيرة وذلك خلال فترة عمله بنادي إنبي وكذلك الإتحاد السكندري".

وتولى هيثم عرابي المدير التنفيذي لفيوتشر مفاوضات التعاقد مع إمام محمدين.

أخبار متعلقة:
اليابان أو أوزبكستان.. المنتخب الأولمبي ينتظر منافسه في أولمبياد باريس يؤمن المركز الثاني.. هاتريك ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز مثير على فالنسيا

وتم وضع إستراتيجية لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال سياسة النادي بإكتشاف العديد من المواهب لتدعيم الفريق الأول وللمنتخبات الوطنية.

وكان إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين في نادي إنبي لعدة سنوات، قبل أن يتولى نفس المنصب في نادي الاتحاد السكندري.

مودرن فيوتشر إمام محمدين
نرشح لكم
حوار في الجول - مصيلحي يتحدث عن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد.. ومصير العشري والسلة المصري يعلن إصابة الشامي بجزع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة الغياب إثارة الـ +90.. سيراميكا كليوباترا يواصل تعادلاته أمام فاركو عودة آخر المصابين.. انتظام ياسر إبراهيم في مران الأهلي منافس محتمل لمصر.. أوزبكستان إلى أوليمبياد باريس اتحاد الكرة يكشف موعد قرعة دور الـ 32 من كأس مصر انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) فاركو.. نهاية المباراة التشكيل - تيري ونجيب يقودان فاركو.. وأوجولا وقندوسي في وسط سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
تعيين إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر 14 دقيقة | الكرة المصرية
يؤمن المركز الثاني.. هاتريك ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز مثير على فالنسيا 20 دقيقة | الدوري الإسباني
اليابان أو أوزبكستان.. المنتخب الأولمبي ينتظر منافسه في أولمبياد باريس 51 دقيقة | آسيا
كرة طائرة - بعد الرباعية التاريخية.. إدارة الأهلي تكرم فريق الرجال ساعة | كرة طائرة
حوار في الجول - مصيلحي يتحدث عن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد.. ومصير العشري والسلة ساعة | الكرة المصرية
المصري يعلن إصابة الشامي بجزع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة الغياب 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (4)-(2) فالنسيا.. فوز البرسا 2 ساعة | الدوري الإسباني
إثارة الـ +90.. سيراميكا كليوباترا يواصل تعادلاته أمام فاركو 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية