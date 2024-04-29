مباشر الدوري الإسباني – برشلونة (1)-(2) فالنسيا.. القائم يمنع التعادل

الإثنين، 29 أبريل 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

برشلونة - فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 45: التعادل يضيع بكرة في القائم

ق 38: جووووووووول الثاني

ق 37: ركلة جزاء ضد أراوخو

ق 27: جوووووول التعادل بعد خطأ فادح من تير شتيجن

ق 22: جووووووول فيرمن والأول

ق 20: انفراد ضائع من فالنسيا

انطلاق المباراة

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني
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