مباشر الدوري الإسباني – برشلونة (1)-(2) فالنسيا.. القائم يمنع التعادل

تشكيل برشلونة – لامين جمال يقود الهجوم أمام فالنسيا

7 مغاربة من 10 أسماء ضمن المرشحين لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني

حدد الأسماء.. سبورت: بايرن يشترط إجراء صفقة تبادلية مع برشلونة لرحيل كيميتش

مؤتمر تشافي: الإدارة لم تنفذ خططنا في فترة الانتقالات.. ولا يوجد تغييرات في طاقمي

سبورت: جويدو رودريجيز قد يكون أول صفقات برشلونة

أنشيلوتي: جولر سيستمر مع ريال مدريد بالموسم المقبل.. وكورتوا قد يلعب ضد قادش

بالبدلاء.. ريال مدريد يفوز على سوسيداد ورقم مميز لـ جولر

انتهت الدوري الإسباني - سوسيداد (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي