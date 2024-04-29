مباشر الدوري الإسباني – برشلونة (2)-(2) فالنسيا.. جووووول ليفا والتعادل
الإثنين، 29 أبريل 2024 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.
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ق 49: جوووووووووول الثاني من برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم فالنسيا 2-1
ق 48: طرد حارس فالنسيا بعد التصدي للكرة من خارج منطقة الجزاء
ق 45: التعادل يضيع بكرة في القائم
ق 38: جووووووووول الثاني
ق 37: ركلة جزاء ضد أراوخو
ق 27: جوووووول التعادل بعد خطأ فادح من تير شتيجن
ق 22: جووووووول فيرمن والأول
ق 20: انفراد ضائع من فالنسيا
انطلاق المباراة
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